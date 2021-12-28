Документальний фільм "Національна команда" вийде в прокат до 30-річчя першого офіційного матчу збірної України з футболу

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Це по-справжньому футбольна історія головної команди країни. Ми зібрали усіх найкращих футболістів України у одному фільмі. Відтак, це не чергова ретроспектива про найпопулярніший вид спорту в Україні, а вболівальницький погляд на усі ті процеси та виклики, що стояли перед збірною у різні періоди становлення незалежності нашої країни. Адже за 30 років Національна команда змогла не просто стати на ноги, а й навіть випередити у своєму прогресові розвиток самої держави Україна", - сказав режисер та продюсер фільму Володимир Мула.





"Національна команда" став одним із переможців Чотирнадцятого конкурсного відбору кінопроєктів Держкіно. У фільмі описуються події навколо збірної України в період з 1992 року по 2022 рік.







Герої документальної стрічки - футболісти Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Олег Блохін, Йожеф Сабо, Леонід Буряк, Юрій Калитвинцев, Владислав Ващук, Олексій Михайличенко, Руслан Ротань, Андрій П'ятов, Тарас Степаненко, Андрій Воробей, Артем Мілевський, Дмитро Михайленко, В'ячеслав Шевчук, Олександр Зінченко та Роман Яремчук.

Зйомки проходили в Україні та США. Автором сценарію є Микола Васильков, оператори - Олег Шевчишин, Станіслав Ткачов, Олександр Шевчишин, режисер монтажу - Андрій Луннік.









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