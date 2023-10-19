В Україні змінили процедуру отримання першого е-рецепта: відтепер до лікаря йти не потрібно

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що раніше пацієнт міг отримати електронний рецепт не відвідуючи лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань, а у всіх інших випадках він мав прийти на прийом до лікаря очно.

"Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою. Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта. Виняток - пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію", - йдеться у повідомленні.

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Лікар, приймаючи рішення, повинен спитатися на отримані від пацієнта дані про стан його здоров'я та скарги, а також відомості з його медкарти. Після виписки е-рецепта, лікар повинен внести дані до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

"Водночас рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обовʼязково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ", - наголосили у відомстві.

У МОЗ додали, що такі зміни впровадили для спрощення процесу призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і сприяння мінімізації самолікування.