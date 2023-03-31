Про це Міністерство охорони здоров'я поінформувало на фейсбуці.

Міністерство охорони здоров'я України відповіло на найпоширеніші запитання споживачів, які виникають з огляду на це нововведення, та спростувало міфи, якими воно вже обросло.

Зокрема, у МОЗ спростували міф про те, що відтепер рецепт буде потрібен на всі ліки. І наголосили, що перелік рецептурних лікарських засобів не змінився: з'явилося лише нововведення — електронний рецепт.

Пресслужба уточнила, що всі ті самі ліки, які й раніше підлягали відпуску за рецептом фахівця, тепер можна буде придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

"Якщо препарат відповідно до інструкції підлягає відпуску винятково за рецептом лікаря, у такому випадку дійсно потрібен рецепт. Однак, це не нова норма, МОЗ не змінює правила відпуску лікарських засобів. При цьому ви завжди можете отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів зазначених ліків, а ще краще – звернутися до лікаря, який призначить вам ефективне лікування", - зазначили в міністерстві.

Так, зазначається, що е-рецепт вводитимуть поступово та з можливістю використання паперових бланків, принаймні до закінчення воєнного стану.

Також у МОЗ дали роз'яснення щодо рецептів на комбіновані оральні контрацептиви та контрацептиви екстреного застосування: "Здебільшого всі гормоновмісні лікарські засоби є рецептурними у багатьох країнах світу, оскільки можуть мати серйозний влив на гормональне здоровʼя та самопочуття жінки. Саме тому їх застосування має контролюватися медичним спеціалістом. Ця норма не є новою і є поширеною світовою практикою. У разі тривалого приймання КОК лікар може виписувати рецепт на ліки дистанційно, це суттєво спростить процес призначення".

До рецептурних лікарських засобів, зокрема, належать антибіотики, протисудомні, гормональні препарати, в тому числі протизаплідні, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигістамінні. Також, залежно від складу препарату, дозування й лікарської форми до таких можуть належати низка знеболювальних чи протизастудних препаратів.

Чи належить засіб до рецептурних, можна подивитись в інструкції до нього або ж онлайн - у Державному реєстрі лікарських засобів.

Про те, як отримати е-рецепт, детально розповіли на Урядовому порталі.