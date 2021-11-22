В Україні змінять правила "жовтої" зони карантину, - Ляшко

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



"Наразі міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів", - повідомив він.



Раніше в "жовтій" зоні карантинних обмежень було достатньо однієї дози вакцини від коронавірусу для відвідувачів і працівників громадських закладів.



Також "жовта" зона передбачає носіння масок і дотримання соціальної дистанції.



Масові заходи можливі за умови одна людина - на чотири квадратні метри, у басейнах і фітнес-центрах одна особа - на 10 квадратних метрів.



Нагадаємо, станом на 22 листопада до "жовтої" зони належать Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька області.

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