В Україні змінять правила "жовтої" зони карантину, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я розробляє зміни до правил "жовтої" зони адаптивного карантину
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Наразі міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів", - повідомив він.
Раніше в "жовтій" зоні карантинних обмежень було достатньо однієї дози вакцини від коронавірусу для відвідувачів і працівників громадських закладів.
Також "жовта" зона передбачає носіння масок і дотримання соціальної дистанції.
Масові заходи можливі за умови одна людина - на чотири квадратні метри, у басейнах і фітнес-центрах одна особа - на 10 квадратних метрів.
- Нагадаємо, станом на 22 листопада до "жовтої" зони належать Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.75
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.23
- Актуальне
- Важливе