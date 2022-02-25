В Україні знайшли причину перевищення рівнів дози гамма-випромінювання у зоні відчуження
Державна інспекція ядерного регулювання України повідомляє, що стала зрозумілою причина перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження, що спочатку було проблематично з'ясувати через захоплення російськими військами Чорнобильської АЕС
Про це повідомляє пресслужба ДІЯР.
"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", - йдеться у повідомленні.
У ДІЯР зазначають, що фахівці Екоцентру пов'язують це з тим, що верхній шар ґрунту порушився внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу.
"Стан ядерних установок та інших обєктіа ЧАЕС - без змін", - йдеться у повідомленні.
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