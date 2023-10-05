В Україні зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 15 тис. військових і 11 тис. цивільних, - МВС

Про це Тимченко розповів в етері телемарафону.

"Станом на зараз понад 26 тисяч осіб перебувають у розшуку і саме вони є зниклими безвісти за особливих обставин. З них, 11 тисяч - це цивільні громадяни і близько 15 тисяч - це військові", - заявив він.

Тимченко також розповів, яких змін набув процес координації розшуку після того, як повноваження роботи з Єдиним реєстром зниклих безвісти передали МВС. За його словами, МВС створило власний кол-центр, у якому щоденно працюють фахівці з психологічними навичками. Відомство також продовжує надавати витяги з реєстру і обліковує інформацію про кожну зниклу людину.

Станом на 5 жовтня близько 9 тисяч сімей вже отримали виписки з Єдиного реєстру зниклих безвісти.

Міністерство співпрацює з Нацполіцією та ГУР, які займаються координацією пошуку.