В Україні зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 15 тис. військових і 11 тис. цивільних, - МВС
Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив, що в Україні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин близько 15 тисяч військових і 11 тисяч цивільних
Про це Тимченко розповів в етері телемарафону.
"Станом на зараз понад 26 тисяч осіб перебувають у розшуку і саме вони є зниклими безвісти за особливих обставин. З них, 11 тисяч - це цивільні громадяни і близько 15 тисяч - це військові", - заявив він.
Тимченко також розповів, яких змін набув процес координації розшуку після того, як повноваження роботи з Єдиним реєстром зниклих безвісти передали МВС. За його словами, МВС створило власний кол-центр, у якому щоденно працюють фахівці з психологічними навичками. Відомство також продовжує надавати витяги з реєстру і обліковує інформацію про кожну зниклу людину.
Станом на 5 жовтня близько 9 тисяч сімей вже отримали виписки з Єдиного реєстру зниклих безвісти.
Міністерство співпрацює з Нацполіцією та ГУР, які займаються координацією пошуку.
- Раніше стало відомо, що уряд вніс зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: Єдиним реєстром зниклих безвісти тепер займається Міністерство внутрішніх справ.
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