Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старшого лейтенанта Івана Кабанова успішно демобілізовано. Старшого лейтенанта Андрія Машошина успішно демобілізовано", - зауважив він.

12 жовтня Анатолій Штефан повідомив про ліквідацію старшого лейтенанта та двох лейтенантів армії РФ.

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