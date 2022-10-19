В Україні знищили двох російських старших лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували лейтенантів російської армії Івана Кабанова й Андрія Машошина
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старшого лейтенанта Івана Кабанова успішно демобілізовано. Старшого лейтенанта Андрія Машошина успішно демобілізовано", - зауважив він.
- 12 жовтня Анатолій Штефан повідомив про ліквідацію старшого лейтенанта та двох лейтенантів армії РФ.
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