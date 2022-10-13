В Україні знищили трьох російських лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни РФ проти України ліквідували двох лейтенантів і одного старшого лейтенанта російської армії
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Олексій Вергизов провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - зауважив він.
Так само українький військовий прокоментував ліквідацію російських лейтенантів Артура Хартуєва та Бориса Белонога.
- 12 жовтня Анатолій Штефан писав, що українські захисники знищили командира мотострілкової бригади РФ Едуарда Шандура.
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