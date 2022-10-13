Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Олексій Вергизов провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - зауважив він.

Так само українький військовий прокоментував ліквідацію російських лейтенантів Артура Хартуєва та Бориса Белонога.

12 жовтня Анатолій Штефан писав, що українські захисники знищили командира мотострілкової бригади РФ Едуарда Шандура.

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