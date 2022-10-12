ЗСУ ліквідували командира мотострілкової бригади РФ, - офіцер Штефан

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

Едуард Шандур був полковником і командиром 205-ї окремої мотострілецької бригади Росії.

"8 жовтня успішно від снайперської кулі провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - пише Штефан.

9 жовтня український офіцер повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували пожежника й поліцейського Дениса Полов'янова, який перейшов на бік російських окупантів.

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