В Україні зробили понад 17 млн щеплень від коронавірусу

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Мінохоронздоров'я.



У четвер, 28 жовтня, 289 241 людину було вакциновано проти COVID-19. Із них першу дозу отримали 214 103 людини, завершили вакцинацію 75 138 людей.



Від початку вакцинальної кампанії станом на 29 жовтня щеплено 9 790 280 людей, з них першу дозу отримали 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 292 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).



У МОЗ наголосили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 впродовж тижня з 18 по 24 жовтня - невакциновані.

