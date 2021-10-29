В Україні зробили понад 17 млн щеплень від коронавірусу
Станом на 29 жовтня в Україні було зроблено 17 082 799 щеплень від COVID-19
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Мінохоронздоров'я.
У четвер, 28 жовтня, 289 241 людину було вакциновано проти COVID-19. Із них першу дозу отримали 214 103 людини, завершили вакцинацію 75 138 людей.
Від початку вакцинальної кампанії станом на 29 жовтня щеплено 9 790 280 людей, з них першу дозу отримали 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 292 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
У МОЗ наголосили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 впродовж тижня з 18 по 24 жовтня - невакциновані.
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