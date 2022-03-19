В Україні з'явилися табори для російських військовополонених, - Венедіктова

Про це Венедіктова розповіла в інтерв'ю BBC.

За її словами, табори для військовополонених з'явилися згідно з вимогами Женевської конвенції.

"Вже є. Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція. Щодо військовополонених – навіть медична допомога їм надається майже на рівні, як надається нашим хлопцям. Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором", - сказала Венедіктова.

Вона додала, що за військовополонених відповідає спеціально створений правоохоронний орган - Військова служба правопорядку.

"Звичайно, у нас військовополонені мають знаходитися у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами, але це питання конкретно до них", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, 12 лютого Служба безпеки України оприлюднила допит полоненого російського окупанта, в якому він зізнається про "розстрільні загони" для дезертирів.

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