В Україні з'явилися табори для російських військовополонених, - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що в Україні запрацювали табори для військовополонених російських окупантів
Про це Венедіктова розповіла в інтерв'ю BBC.
За її словами, табори для військовополонених з'явилися згідно з вимогами Женевської конвенції.
"Вже є. Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція. Щодо військовополонених – навіть медична допомога їм надається майже на рівні, як надається нашим хлопцям. Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором", - сказала Венедіктова.
Вона додала, що за військовополонених відповідає спеціально створений правоохоронний орган - Військова служба правопорядку.
"Звичайно, у нас військовополонені мають знаходитися у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами, але це питання конкретно до них", - зазначила Венедіктова.
- Нагадаємо, 12 лютого Служба безпеки України оприлюднила допит полоненого російського окупанта, в якому він зізнається про "розстрільні загони" для дезертирів.
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