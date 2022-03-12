"За нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії
Служба безпеки України оприлюднила допит полоненого російського окупанта, в якому він зізнається про "розстрільні загони" для дезертирів.
Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
22-річний старший сапер окупаційних військ під час допиту розповів, що в Україну його відправили "на навчання". За його словами, його частина перетнула кордон з Україною в Армянську, після чого шість днів рухалася українською землею до Миколаєва. Після бою з ЗСУ військові здалися.
"Ми бачили, що ми їдемо сюди не миротворцями, а воювати. На питання командиру, якого хр*на ми тут робимо, розвернутись додому і поїхати... Не доїдемо ми додому, ешелони позаду вбивають за дезертирство", – сказав полонений окупант.
Загарбник також розповів, що і інші військові повідомляли про ешелони, створені для вбивства росіян, які хотіли втікти. Він зазначив, що їм брехали про відсутність мирних мешканців у населених пунктах, і що ракети не стріляють по цивільних.
Крім того, полонений військовий додав, що під Одесою 600 окупантів відмовились сходити з судна, коли зрозуміли, що відбувається.
- Нагадаємо, збитий і полонений російський пілот, підполковник, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку РФ Максим Криштоп розповів, що про плани повномасштабного російського вторгнення в Україну їм повідомили ще у січні
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе