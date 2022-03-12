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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "За нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії

"За нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів": полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії

12 березня, 2022 субота
12:36
війна з Росією

Служба безпеки України оприлюднила допит полоненого російського окупанта, в якому він зізнається про "розстрільні загони" для дезертирів.

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
 

 

22-річний старший сапер окупаційних військ під час допиту розповів, що в Україну його відправили "на навчання". За його словами, його частина перетнула кордон з Україною в Армянську, після чого шість днів рухалася українською землею до Миколаєва. Після бою з ЗСУ військові здалися.

"Ми бачили, що ми їдемо сюди не миротворцями, а воювати. На питання командиру, якого хр*на ми тут робимо, розвернутись додому і поїхати... Не доїдемо ми додому, ешелони позаду вбивають за дезертирство", – сказав полонений окупант.

Загарбник також розповів, що і інші військові повідомляли про ешелони, створені для вбивства росіян, які хотіли втікти. Він зазначив, що їм брехали про відсутність мирних мешканців у населених пунктах, і що ракети не стріляють по цивільних. 

Крім того, полонений військовий додав, що під Одесою 600 окупантів відмовились сходити з судна, коли зрозуміли, що відбувається.

  • Нагадаємо, збитий і полонений російський пілот, підполковник, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку РФ Максим Криштоп розповів, що про плани повномасштабного російського вторгнення в Україну їм повідомили ще у січні

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СБУ
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