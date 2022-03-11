Про плани повномасштабного російського вторгнення в Україну знали ще з січня. Полонений льотчик розповів про злочинні накази керівництва РФ

Про це він розповів на брифінгу, передає Еспресо.TV.





За словами Криштопа, якого затримали у Харкові, ще у січні його керівництво попередило про воєнні дії в Україні. За словами Криштопа, якого затримали у Харкові, ще у січні його керівництво попередило про воєнні дії в Україні.

"На частину нашого аеродрому підвозили бойові припаси. Після цього почались навчання. Офіційно це проводилось як підготовка російсько-білоруські навчання-2022. Бойове розпорядження надійшло 23 лютого з 18:00 до 20:00, і потім був наказ завдавати удару по території України, починаючи з 24 лютого", - сказав російський льотчик.

Він також зазначив, що скидав тонни фугасних бомб під час кожного вильоту. При цьому, за його словами, не одразу зрозумів, що скидав бомби на населені пункти.



"У процесі виконання бойового завдання я зрозумів, що метою є не військові об'єкти, а житлові будинки і мирні люди. Але злочинний наказ я все виконав. Після бомбометання був збитий засобами ППО України. Після приземлення був узятий у полон військовослужбовцями Нацгвардії України", - розповів російський льотчик.

"Усвідомлюю і визнаю жахливі злочини, вчинені мною. Хочу попросити прощення у всього українського народу за ту біду, що ми їм принесли. Обіцяю докласти всіх зусиль до того, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. І до того, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у геноциді українського народу. Звертаюсь до своїх однополчан - негайно припиніть виконувати злочинні накази... Вважаю, що цю війну ми вже програли…", - підсумував він.

Нагадаємо, російські солдати, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну, заявили, що хочуть залишитися в Україні, поки в РФ "діє путінський режим", оскільки бояться за своє життя після повернення з полону.