"Якщо нас обміняють, то розстріляють або ж не дозволять жити в Росії": полонені окупанти хочуть залишитися в Україні, адже бояться повертатись
Російські солдати, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну, заявили, що хочуть залишитися в Україні, поки в РФ "діє путінський режим", оскільки бояться за своє життя після повернення з полону.
Про це вони заявили під час пресконференції, передає Еспресо.TV.
Також ще один військовослужбовець РФ Євген Смирнов розповів, що в ніч наступу, їх посадили за техніку о 2 годині ночі, сказали, що вони їдуть на марш на точку, де переночують і повернуться. Уже о 9-й ранку вони були на кордоні з Україною. Коли вони запитали, що вони тут роблять, командування відмовилось надавати пояснення.
Він також заявив, що був "в шоці, коли в полоні показали, що творить російська армія на території України".
"Цивільні живуть у бункерах, російська армія взагалі нікого не щадить, розстрілює людей похилого віку. Насправді дуже страшно. Я теж добровільно вирішив залишитися в Україні, поки діє путінський закон, нас або посадять, або розстріляють, невідомо, що буде, але швидше за все вб'ють, а батькам прийде лист з "похоронкою", що ваш загинув невідомо де і невідомо як", - відповів він.
Крім того, полонений підтвердив, що "кількість загиблих серед російських військовослужбовців досягла вже 12 000".
- Нагадаємо, Росія вперше визнала участь у війні з Україною строковиків.
- Раніше Арестович заявляв, що українські військові взяли у полон 300 російських строковиків. І випадки потрапляння у полон чи ліквідації російських строковиків були непоодинокими.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе