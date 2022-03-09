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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Якщо нас обміняють, то розстріляють або ж не дозволять жити в Росії": полонені окупанти хочуть залишитися в Україні, адже бояться повертатись

"Якщо нас обміняють, то розстріляють або ж не дозволять жити в Росії": полонені окупанти хочуть залишитися в Україні, адже бояться повертатись

9 березня, 2022 середа
19:06
війна з Росією полонені окупанти

Російські солдати, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну, заявили, що хочуть залишитися в Україні, поки в РФ "діє путінський режим", оскільки бояться за своє життя після повернення з полону.

Про це вони заявили під час пресконференції, передає Еспресо.TV.
 



Так, за словами молодшого сержанта Андрія Чеботаревського, який служив у 1-му танковому полку 2-ї мотострілковій дивізії Москви, його матері прийшла "похоронка.

"Ми вирішили прийти, щоб розповісти всьому світу, що ми тут побачили. Нас в Росії вважають мертвими, на нас приходять похоронки. Ми хочемо лишитися тут, поки діє путінський режим. Ми боїмося повертатися, бо через президента Росії ми стали злочинцями. Нам нічого не сказали, забрали всі документи, через дії командування ми стали злочинцями, потрапили  в чужу країну, і хочемо залишитися, а не повертатися назад. Мені дали можливість подзвонити батькам і мені сказали, що на мене прийшла похоронка. Тобто РФ вважає нас мертвими. Якщо нас захочуть обміняти, то нас розстріляють свої або ж не дозволять жити в Росії", - переконаний він.

Водночас інший полонений Валерій Пальнов розповів, що його матері сказали, що він досі на навчанні.

"Моя мама особисто приходила у військкомат і їй дали зрозуміти, що ми перебуваємо на навчаннях під Воронежем. Вона донедавна була не в курсі, що ми в Україні. І вона нічого не може зробити", – сказав він.

Також ще один військовослужбовець РФ Євген Смирнов розповів, що в ніч наступу, їх посадили за техніку о 2 годині ночі, сказали, що вони їдуть на марш на точку, де переночують і повернуться. Уже о 9-й ранку вони були на кордоні з Україною. Коли вони запитали, що вони тут роблять, командування відмовилось надавати пояснення.

Він також заявив, що був "в шоці, коли в полоні показали, що творить російська армія на території України".

"Цивільні живуть у бункерах, російська армія взагалі нікого не щадить, розстрілює людей похилого віку. Насправді дуже страшно. Я теж добровільно вирішив залишитися в Україні, поки діє путінський закон, нас або посадять, або розстріляють, невідомо, що буде, але швидше за все вб'ють, а батькам прийде лист з "похоронкою", що ваш загинув невідомо де і невідомо як", - відповів він.

Крім того, полонений підтвердив, що "кількість загиблих серед російських військовослужбовців досягла вже 12 000". 

  • Нагадаємо, Росія вперше визнала участь у війні з Україною строковиків.
  • Раніше Арестович заявляв, що українські військові взяли у полон 300 російських строковиків. І випадки потрапляння у полон чи ліквідації російських строковиків були непоодинокими.

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російська армія
полонені
російські окупанти
путінський режим
війна новини
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