Росія вперше визнала участь у війні з Україною строковиків
РФ визнала участь у війні з Україною строковиків. Вона зробила це під тиском фактів, які надала українська сторона, взявши в полон солдат строкової служби
Про це вперше заявив на брифінгу офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.
"На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні спеціальної військової операції (війні. - Ред.) на території України. Практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії", - запевняє Конашенков.
Крім того, він зазначив, що ряд військовослужбовців, зокрема й строкової служби, були захоплені у полон.
"Наразі вживаються вичерпні заходи щодо недопущення направлення військовослужбовців строкової служби до районів бойових дій та звільнення полонених військовослужбовців", - повідомив Конашенков.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков звинувачує у цьому "певних посадових осіб", не визнаючи загалом системності такого залучення: "Путіну було повідомлено про виконання його вказівки категорично виключити залучення строковиків до виконання завдань в Україні, за його дорученням до Головної військової прокуратури направлено матеріали для правової оцінки дій та покарання посадових осіб, відповідальних за невиконання цієї вказівки".
- Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що українські військові взяли у полон 300 російських строковиків. І випадків потрапляння у полон чи ліквідації російських строковиків були непоодинокими.
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