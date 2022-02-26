ЗСУ взяли в полон 300 російських строковиків, - Арестович
Українські військові захопили в полон 300 солдатів-строковиків з Росії
Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович
"Нещасних хлопців-строковиків ми набрали понад триста осіб уже", - сказав він.
Арестович додав, що Міноборони створило "гарячу лінію" для родичів окупантів.
“Це наш жест доброї волі по відношенню до російських матусь, дітей яких божевільний путінський режим вбиває пачками в Україні”, - зазначив Арестович.
За його словами, військовослужбовці ЗС РФ почали масово здаватися в полон.
"У противника оперативна пауза. Але вона взята ним не добровільно, а це завдяки велики втратам, які він поніс, намагаючись атакувати позицію захисників України",- розповів Арестович.
За його даними, продовжується накопичення сил Росії західніше Києва, по яких ЗСУ завдають удари, а противник несе величезні втрати.
"Ми збили їм темпи, зараз вони не рухаються в бік Києва", - сказав радник голови ОПУ.
Він зазначив, що ЗСУ повністю контролюють Суми.
За його словами, там колишні та чинні військові й прості громадяни тримають оборону.
"Вони навіть роблять висадки в бік противника. Палять йому тили, паливо, бензовози. І зараз там російська армія деморалізована", - підсумував Арестович.
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