ЗСУ взяли в полон 300 російських строковиків, - Арестович

Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович

"Нещасних хлопців-строковиків ми набрали понад триста осіб уже", - сказав він.

Арестович додав, що Міноборони створило "гарячу лінію" для родичів окупантів.

“Це наш жест доброї волі по відношенню до російських матусь, дітей яких божевільний путінський режим вбиває пачками в Україні”, - зазначив Арестович.

За його словами, військовослужбовці ЗС РФ почали масово здаватися в полон.

"У противника оперативна пауза. Але вона взята ним не добровільно, а це завдяки велики втратам, які він поніс, намагаючись атакувати позицію захисників України",- розповів Арестович.

За його даними, продовжується накопичення сил Росії західніше Києва, по яких ЗСУ завдають удари, а противник несе величезні втрати.

"Ми збили їм темпи, зараз вони не рухаються в бік Києва", - сказав радник голови ОПУ.

Він зазначив, що ЗСУ повністю контролюють Суми.



За його словами, там колишні та чинні військові й прості громадяни тримають оборону.

"Вони навіть роблять висадки в бік противника. Палять йому тили, паливо, бензовози. І зараз там російська армія деморалізована", - підсумував Арестович.