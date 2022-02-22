В Україні з'явився сервіс для моніторингу активності армії РФ на кордоні

Про це повідомляє dev.ua.



Зазначається, що сервіс дозволяє в автоматичному режимі моніторити активність армії Російської Федерації біля кордонів України.



Ініціатор проєкту - фахівець, що займається аерокосмічною діяльністю в Україні та за її межами, який має псевдонім Vista Bravo.



"Я взяв на себе відповідальність організувати волонтерську ініціативу і застосовувати свій досвід, щоб боротися з дезінформацією, а також доносити до людей об'єктивний стан справ на кордоні", - йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що зараз сервіс використовує дані супутника Європейського космічного Агентства Sentinel-1, який оснащений радаром з синтетичною апертурою. Дані супутників Sentinel доступні на платформі Copernicus.



Автори ініціативи працюють з нею через розроблений інтерфейс, що дозволяє завантажувати дані по певній локації за необхідний період.



"Ми плануємо залучити дані інших супутників. Це дозволить за рівнем оперативності наблизитися до оперативності військової розвідки, що дуже важливо в існуючих умовах", - повідомив розробник.



На сайті можна знайти клікабельні геолокації розміщень військових. За кліком ви зможете отримати доступ до супутникових знімків.



Як відомо, знімки виробляються автоматично під час прольоту супутника над територією України. На платформу вони потрапляють протягом 1-2 годин після прольоту Sentinel-1.



Vista Bravo розповів, що весь цикл отримання, обробки та публікації даних працює в автоматичному режимі.



При цьому, знімки не залежать від змін на локаціях - зміни відстежують і вже підсвічують алгоритми системи.



Зараз сайт працює в тестовому режимі.





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