В Україні з'являться 30 аудіогідів з нагоди 30-річчя незалежності, - Мінкультури
Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство розвитку туризму та медіасервіс MEGOGO підписали меморандум, який передбачає створення 30 аудіогідів в українських культурних центрах
Про це повідомляє пресслужба Мінкультури.
"Аудіогіди відкриватимуть історію нашої країни не лише українцям, а й іноземним гостям. Проект матиме відразу дві мовні версії - українську й англійську. Аудіогідами можна буде скористатися під час відвідування локації, а також слухати їх у будь-який інший час", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проект охоплюватиме 30 культурних об'єктів з усієї України. Зокрема, до списку ввійшли Національний музей історії України, Збаразький замок, гетьманська резиденція Чигирин, Шевченківський національний заповідник.
Із повним переліком культурних центрів можна ознайомитися на сайті міністерства.
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