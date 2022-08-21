Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Короткометражні мультики транслюють на початку основних сеансів з сімейним контентом та мультфільмів у прокаті. Вони мають навчити дітей та дорослих правильних дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів чи під час сигналу "Повітряна тривога" .

Мета проєкту – навчити якомога більшу кількість людей правил безпечної поведінки у разі актуальних загроз воєнного часу, пояснюють у ДСНС.

20 серпня у Києві пройшов благодійний велопробіг, який організувала ДСНС разом з Патрульною поліцією та ГО "Велодень Київ". Під час акції вдалось зібрати майже 180 тисяч гривень для ЗСУ.

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