Зібрали майже 180 тис. грн для ЗСУ: у Києві пройшов благодійний велопробіг
У благодійному велопробігу на підтримку ЗСУ та військовополонених Азовсталі у столиці взяли участь понад п’ятсот рятувальників, поліцейських, спортсменів та родини військовополонених
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, яка є одним з організаторів події.
Разомз ДСНС велопробіг організували ГО "Велодень Київ" та Патрульна поліція.
Учасники стартували від Київського велотреку та подолали відстань 10 кілометрів центром міста. За віком обмежень не було: наймолодшим учасником велоперегонів став 10-місячний Гордій, який брав участь у заході разом зі своїм татом. Найстарший – 64-річний Віктор із Києва.
Сума, яку вдалося зібрати, становить майже 180 тис. грн. Ці гроші використають на потреби Збройних сил України.
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