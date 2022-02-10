В Україну 10 лютого прийдуть ожеледиця, мокрий сніг і дощ

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Удень несильний мокрий сніг і дощ ітимуть на Сході України, також місцями буде ожеледиця. На решті території синоптики не прогнозують значних опадів.



Вітер буде західний, 5-10 м/с.



Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +4...+9°C, на Івано-Франківщині, Миколаївщині й Одещині очікується +10...+12°C.



У східних регіонах синоптики обіцяють +1...+3°C, а в Карпатах - близько 0°C.



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