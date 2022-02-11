В Україну 11 лютого прийдуть мокрий сніг, дощ і ожеледиця
11 лютого українцям варто очікувати +13 °C, ожеледиці, мокрого снігу та невеликого дощу
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Упродовж 11 лютого в Україні буде хмарна з проясненнями погода. Суттєвих опадів не очікується. У північно-східних регіонах випаде несильний мокрий сніг, а в західних ітиме невеликий дощ, у Карпатах - із мокрим снігом.
На Півночі, Сході, Закарпатті, у Центрі й у Карпатах уранці місцями утримуватиметься ожеледиця. Вітер буде переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Удень температура повітря коливатиметься в межах +4...+9°C, на Півдні сягне +13°C, а в Карпатах становитиме близько 0°C.
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