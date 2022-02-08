В Україну 8 лютого прийдуть сніг, дощ і ожеледиця
8 лютого Україну накриють мокрий сніг, дощ, мороз і ожеледиця
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В усій країні, крім Вінницької та Черкаської областей, йтиме дощ і мокрий сніг.
На Півдні та Сході України опади будуть помірними, а в інших регіонах - несуттєвими.
На дорогах, окрім Півдня, уранці утримуватиметься ожеледиця. Вітер переважно північно-західний (у східних областях - південно-східний), 7-12 м/с.
Температура повітря коливатиметься в межах -2...+3°C, на Півдні - +1...+6°C. У Карпатах випаде сніг, а температура повітря становитиме -5...-10°C.
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