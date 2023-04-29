В Україну прибула делегація США для підписання важливої інвестиційної угоди: подробиці

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у twitter.

"Тепло вітаємо в Києві генерального директора Міжнародної фінансової корпорації США з розвитку (DFC) Скотта Нейтана, помічника адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у Європі Ерін Маккі та координатора допомоги Державного департаменту в Європі Марію Лонгі для підписання із президентом України Володимиром Зеленським інвестиції DFC у розмірі 25 мільйонів доларів із Horizon Capital для підтримки малого та середнього бізнесу, що швидко розвивається", – йдеться у дописі.