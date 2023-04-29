Путін є терористом, що не тримає слова, - Зеленський

Про це він повідомив під час інтерв'ю з фінським, шведським, данським і норвезьким ЗМІ.

"З цією людиною, президентом Путіним, на сьогодні не можна говорити. Для нас для всіх він терорист. Після того, як він сказав всьому світу, що він не збирається захоплювати території, що ніколи не буде повномасштабної війни, що не можна розв'язати повномасштабну війну у 21 столітті на європейському континенті - він все це почав. І в брутальному форматі", - сказав глава української держави.

Зеленський також додав, що президент РФ - "мандрівник, у своїх кривавих назвах", який щоразу вигадує певну "назву" для того, щоб свої виправдовувати дії.

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Також президент заявив, що виправдання вже Путіну немає, особливо, через масову депортацію українських дітей.

"Ми будемо вдячні світові, коли діти повернуться, але все-таки на сьогодні він терорист, і тому - про що тут говорити? Терорист, який ще й не тримає слова", - наголосив Зеленський.