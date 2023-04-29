Росія побудувала сучасний інформаційний фашизм, - Зеленський

Про це глава української держави Володимир Зеленський у суботу, 29 квітня 2023 року, заявив в інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

"Це сучасна війна. Такого масштабу гібрида ще не було, маю на увазі застосування різних технологій. Це не тільки зброя, ми боремося з кібератаками, з дезінформацією. Іноді дезінформація працює жорсткіше, ніж зброя на полі бою. Це складна війна, в якій Україна має перемогти", - наголосив президент України.

За словами Володимира Зеленського, якщо Україна не переможе, то програє весь цивілізований світ.

"Росія має такий план. Росіяни "загнані в коридор", в якому живуть з часів Радянського Союзу. Вони (керівництво Росії, - ред.) загнали людей в цей інформаційний коридор, у людей на очах шори, як у коня. Вони (росіяни, - ред.) просто вірять в цей сучасний інформаційний фашизм, який саме й побудувала Росія", - підкреслив президент України.