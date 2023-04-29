Росія побудувала сучасний інформаційний фашизм, - Зеленський
Іноді дезінформація працює жорсткіше, ніж зброя на полі бою
Про це глава української держави Володимир Зеленський у суботу, 29 квітня 2023 року, заявив в інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.
"Це сучасна війна. Такого масштабу гібрида ще не було, маю на увазі застосування різних технологій. Це не тільки зброя, ми боремося з кібератаками, з дезінформацією. Іноді дезінформація працює жорсткіше, ніж зброя на полі бою. Це складна війна, в якій Україна має перемогти", - наголосив президент України.
За словами Володимира Зеленського, якщо Україна не переможе, то програє весь цивілізований світ.
"Росія має такий план. Росіяни "загнані в коридор", в якому живуть з часів Радянського Союзу. Вони (керівництво Росії, - ред.) загнали людей в цей інформаційний коридор, у людей на очах шори, як у коня. Вони (росіяни, - ред.) просто вірять в цей сучасний інформаційний фашизм, який саме й побудувала Росія", - підкреслив президент України.
- Упродовж минулої доби Росія втратила в Україні 580 солдатів, 21 ракету та 4 безпілотники. Загалом за час повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 190 тис. загарбників
- Служба безпеки України затримала шістьох людей, причетних до проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях Луганської та Херсонської областей
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе