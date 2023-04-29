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Війна з Росією: хроніка
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За весь час повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 190 тисяч солдатів, - Генштаб

29 квітня, 2023 субота
09:12
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж минулої доби Росія втратила в Україні 580 солдатів, 21 ракету та 4 безпілотники. Загалом за час повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 190 тис. загарбників

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно становили:

  • особовий склад ‒ близько 190 040 (+580) осіб 
  • танки ‒ 3697 (+3) од;
  • бойові броньовані машини ‒ 7184 (+3) од;
  • артилерійські системи – 2908 (+3) од;
  • РСЗВ – 543 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 294 (+0) од;
  • літаки – 308 (+0) од;
  • гелікоптери – 294 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4) од;
  • крилаті ракети ‒ 932 (+21) од;
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5836 (+17) од;
  • спеціальна техніка ‒ 355 (+2)

Дані уточнюються.

  • 29 квітня стало відомо, що на території тимчасово окупованої Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи: масово проводять обшуки домівок і перевірку телефонів.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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