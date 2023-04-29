За весь час повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 190 тисяч солдатів, - Генштаб
Упродовж минулої доби Росія втратила в Україні 580 солдатів, 21 ракету та 4 безпілотники. Загалом за час повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 190 тис. загарбників
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно становили:
- особовий склад ‒ близько 190 040 (+580) осіб
- танки ‒ 3697 (+3) од;
- бойові броньовані машини ‒ 7184 (+3) од;
- артилерійські системи – 2908 (+3) од;
- РСЗВ – 543 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 294 (+0) од;
- літаки – 308 (+0) од;
- гелікоптери – 294 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4) од;
- крилаті ракети ‒ 932 (+21) од;
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5836 (+17) од;
- спеціальна техніка ‒ 355 (+2)
Дані уточнюються.
- 29 квітня стало відомо, що на території тимчасово окупованої Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи: масово проводять обшуки домівок і перевірку телефонів.
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