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На тимчасово окупованій Херсонщині ворог посилив фільтраційні заходи, - Генштаб

29 квітня, 2023 субота
07:28
Війна з Росією Окупанти

На території тимчасово окупованої Херсонської області загарбники посилили фільтраційні заходи: масово проводять обшуки домівок і перевірку телефонів

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Так посилені обушки та перевірки телефонів відбуваються в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне. Особливу увагу звертають на мешканців, які є власниками телефонів з українськими сімкартами.

Також росіяни продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України. Так у населеному пункті Боково-Хрустальне, що на Луганщині, російські військові грабують оселі місцевих мешканців.

Росія випустила 23 крилатих ракети та здійснила 36 авіаційних ударів по Україні

Минулої доби ворог здійснив черговий масований ракетний обстріл України. Так упродовж минулої доби він випустив 23 крилатих ракети типу Х-101 та Х-555, 21 з яких збили. Також було знищено два безпілотники оперативно-тактичного рівня та два ударних БПЛА.

Також Росія завдала 36 авіаційних ударів по території України, зокрема, для атаки по території Чернігівщини. Окрім того, було здійснено 65 обстрілів з реактивної системи залпового вогню.

ЗСУ уразили чотири ворожі пункти управління, склад боєприпасів та декілька районів зосередження загарбницьких військ

За минулу добу авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження живої сили окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по чотирьох пунктах управління, складу боєприпасів і чотирьох районах зосередження живої сили загарбників.

Ситуація по напрямках

Противник упродовж минулої доби здійснив 48 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В центрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках упродовж минулої доби з авіації обстрілювали населені пункти Семенівка, Леонівка, Костобобрів, Грем’яч, Ромашкове.

Під мінометні та артилерійські обстріли потрапили Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області; Ромашкове, Вільна Слобода, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. 

На Лиманському напрямку по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка завдали авіаційних ударів. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Григорівка, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

Також упродовж доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру.

На Авдіївському напрямку під обстрілами опинилися населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Також на цьому напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мав.

На Мар'їнському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

  • В Умані Черкаської області під час масованої атаки 28 квітня російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них - 4 дитини, 18 травмовані. У Дніпрі загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, четверо людей постраждали.
  • На Чернігівщині вдень 28 квітня росіяни завдали трьох авіаударів по Костобоброву, пошкоджено вісім будинків.
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