РФ ударила керованими авіабомбами по Чернігівщині: пошкоджено вісім будинків
На Чернігівщині вдень 28 квітня росіяни завдали трьох авіаударів по Костобоброву, пошкоджено вісім будинків
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.
"Російська авіація вчергове нанесла удар керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області. З 15:30 до 15:35 зафіксовано три приходи, ймовірно КАБ випущені з двох літаків, по Костобоброву", - наголосили у відомстві.
За інформацією ДСНС, унаслідок атаки пошкоджено вісім будинків, два з яких горять. Інформацію про потерпілих уточнюють.
- 27 квітня росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини, випустивши вісім мінометних снарядів.
- 28 квітня вони завдали авіаудару по Семенівці на Чернігівщині, унаслідок чого постраждало підприємство.
- Пізніше РФ шість разів гатила по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, випустивши 40 снарядів.
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