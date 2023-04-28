Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.

"Російська авіація вчергове нанесла удар керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області. З 15:30 до 15:35 зафіксовано три приходи, ймовірно КАБ випущені з двох літаків, по Костобоброву", - наголосили у відомстві.

За інформацією ДСНС, унаслідок атаки пошкоджено вісім будинків, два з яких горять. Інформацію про потерпілих уточнюють.