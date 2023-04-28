Росіяни завдали авіаудару по Чернігівщині: пошкоджено підприємство
На Чернігівщині 28 квітня росіяни завдали авіаудару по Семенівці, унаслідок чого постраждало підприємство
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.
"Близько 11:00 зафіксовано вибух, імовірно, ФАБ-500, у Семенівці. Унаслідок авіаудару пошкоджена територія підприємства", - наголосили у відомстві.
Інформація про втрати серед місцевих мешканців не надходила. На місці працюють правоохоронці та ДСНС.
- 27 квітня росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини, випустивши вісім мінометних снарядів.
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