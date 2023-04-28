Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.

"Близько 11:00 зафіксовано вибух, імовірно, ФАБ-500, у Семенівці. Унаслідок авіаудару пошкоджена територія підприємства", - наголосили у відомстві.

Інформація про втрати серед місцевих мешканців не надходила. На місці працюють правоохоронці та ДСНС.