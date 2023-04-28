Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

З 22:22 до 22:35 зафіксували чотири приходи з міномета 120 мм у район Миколаївки.

З 22:27 до 23:27 росіяни поцілили чотири рази з міномета калібру 120 мм поблизу Галаганівки.

Інформація про втрати серед місцевих і пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.