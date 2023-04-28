Вісім приходів: росіяни ввечері обстріляли прикордоння Чернігівщини
Російські війська ввечері 27 квітня двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
З 22:22 до 22:35 зафіксували чотири приходи з міномета 120 мм у район Миколаївки.
З 22:27 до 23:27 росіяни поцілили чотири рази з міномета калібру 120 мм поблизу Галаганівки.
Інформація про втрати серед місцевих і пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
- Удень 26 квітня російська армія п'ять разів обстрілювала прикордоння Чернігівської області, відомо про 34 прильоти.
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