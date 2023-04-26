Про це поінформували в ОК "Північ".

Військові звітували про обстріли Чернігівщини 26 квітня станом на 17:00:

З 10:58 до 11:38 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Янжулівка.

З 10:45 до 11:36 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в н.п. Медведівка.

11:56 до 12:50 зафіксовано 6 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Медведівка.

З 13:30 до 14:00 зафіксовано 6 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Заріччя.