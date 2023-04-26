Від ранку росіяни 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів та артилерії
Удень 26 квітня російська армія обстрілювала прикордоння Чернігівської області 5 разів, відомо про 34 прильоти мінометів та артилерії
Про це поінформували в ОК "Північ".
Військові звітували про обстріли Чернігівщини 26 квітня станом на 17:00:
-
З 10:58 до 11:38 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Янжулівка.
-
З 10:45 до 11:36 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в н.п. Медведівка.
-
11:56 до 12:50 зафіксовано 6 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Медведівка.
-
З 13:30 до 14:00 зафіксовано 6 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Заріччя.
-
З 14:40 до 14:54 зафіксовано 17 приходів, ймовірно з міномета 82 мм, в районі н.п. Карповичі.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.
- Нагадаємо, із населених пунктів на кордоні з РФ і Білоруссю евакуювали більшість жителів, залишилися переважно літні люди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе