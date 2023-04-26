Із прикордоння Чернігівщини та Сумщини евакуювали більшість мешканців
Із населених пунктів на кордоні з РФ і Білоруссю евакуювали більшість жителів, залишилися переважно літні люди
Про це повідомив помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Силкін в етері Радіо Свобода.
"Сьогодні військові разом із цивільно-військовими адміністраціями намагаються евакуювати все населення. До речі, більшість населення вже евакуйовано з тих населених пунктів, що наближені до кордону (на Чернігівщині та Сумщині, - ред.). Здебільшого залишилися літні люди яким, як вони кажуть, нема чого втрачати й немає куди їхати. Вони хочуть перебувати у своїх рідних домівках, біля могил своїх батьків, своїх пращурів", - наголосив він.
Він зауважив, що росіяни гатять по прикордонню України з артилерії або ж тренуються поряд. Майже всі українські прикордонники чергують на бойових позиціях далеко від населених пунктів, використовують техніку для мобільного переміщення вздовж кордону. Також їм надали обладнання, яке сповіщає про повітряні тривоги, завдяки чому військові можуть завчасно піти до укриття чи бліндажа.
- У ніч на 26 квітня росіяни 12 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню. Загалом зафіксували близько 70 прильотів.
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