Близько 70 прильотів за ніч: росіяни обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
У ніч на 26 квітня росіяни 12 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
З 23:15 до 23:20 було п'ять приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі Сеньківки.
З 00:00 до 00:05 росіяни п'ять разів вгатили з міномета 120 мм поблизу Галаганівки.
З 00:02 до 00:13 зафіксували п'ять приходів, імовірно, із самохідної артилерійської установки в районі Грем'яча.
З 00:00 до 00:20 пролунало сім прильотів, імовірно, з міномета калібру 120 мм, у районі Медведівки.
З 00:05 до 00:20 зафіксували вісім приходів із міномета 120 мм поблизу Буди-Вороб'ївської.
З 01:10 до 01:15 було шість пострілів зі ствольної артилерії в район Середини-Буди.
З 00:55 до 01:13 росіяни тричі били з міномета 120 мм поблизу Миколаївки.
З 01:30 до 01:50 зафіксували 15 приходів із міномета 120 мм: чотири вибухи пролунало в районі Улиці, шість - біля Зноб-Трубчевського, іще п'ять - поблизу Українського. Інформацію про втрати серед місцевих і пошкодження цивільної інфраструктури уточнюють.
З 02:20 до 02:30 росіяни шість разів поцілили з міномета 120 мм у район Бачівська.
Із 04:35 до 04:45 зафіксували шість прильотів, імовірно з реактивних систем залпового вогню, поблизу Леонівки.
- 24 квітня, станом на 20:00, російські окупанти п'ять разів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з артилерії та мінометів.
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