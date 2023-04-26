Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

З 23:15 до 23:20 було п'ять приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі Сеньківки.

З 00:00 до 00:05 росіяни п'ять разів вгатили з міномета 120 мм поблизу Галаганівки.

З 00:02 до 00:13 зафіксували п'ять приходів, імовірно, із самохідної артилерійської установки в районі Грем'яча.

З 00:00 до 00:20 пролунало сім прильотів, імовірно, з міномета калібру 120 мм, у районі Медведівки.

З 00:05 до 00:20 зафіксували вісім приходів із міномета 120 мм поблизу Буди-Вороб'ївської.

З 01:10 до 01:15 було шість пострілів зі ствольної артилерії в район Середини-Буди.

З 00:55 до 01:13 росіяни тричі били з міномета 120 мм поблизу Миколаївки.

З 01:30 до 01:50 зафіксували 15 приходів із міномета 120 мм: чотири вибухи пролунало в районі Улиці, шість - біля Зноб-Трубчевського, іще п'ять - поблизу Українського. Інформацію про втрати серед місцевих і пошкодження цивільної інфраструктури уточнюють.

З 02:20 до 02:30 росіяни шість разів поцілили з міномета 120 мм у район Бачівська.

Із 04:35 до 04:45 зафіксували шість прильотів, імовірно з реактивних систем залпового вогню, поблизу Леонівки.