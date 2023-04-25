РФ обстріляла прикордоння Сумщини та Чернігівщини зі ствольної артилерії та мінометів
У понеділок, 24 квітня, станом на 20:00 російські окупанти 5 разів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей
Про це повідомляє у Telegrm Оперативне командування "Північ".
З 14:00 до 14:15 у районі н. п. Кучерівка зафіксовано 9 прильотів, ймовірно, зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.
З 13:51 до 14:10 у район н. п. Шалигіне зафіксовано 8 прильотів, ймовірно, зі ствольної артилерії.
З 14:40 до 15:20 у районі н. п. Нововасилівка зафіксовано 15 прильотів, ймовірно, з 82-мм міномету.
З 16:41 до 18:00 у районі н. п. Грем'яч зафіксовано 22 прильоти, ймовірно, зі ствольної артилерії.
З 18:05 до 18:10 у район н. п. Клюси зафіксовано 3 прильоти, ймовірно, зі 120-мм міномету.
Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Росією Запорізькох області 24 квітня зазнала поранень жінка 1957 року народження.
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