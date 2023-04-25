Про це повідомляє у Telegrm Оперативне командування "Північ".

З 14:00 до 14:15 у районі н. п. Кучерівка зафіксовано 9 прильотів, ймовірно, зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

З 13:51 до 14:10 у район н. п. Шалигіне зафіксовано 8 прильотів, ймовірно, зі ствольної артилерії.

З 14:40 до 15:20 у районі н. п. Нововасилівка зафіксовано 15 прильотів, ймовірно, з 82-мм міномету.

З 16:41 до 18:00 у районі н. п. Грем'яч зафіксовано 22 прильоти, ймовірно, зі ствольної артилерії.

З 18:05 до 18:10 у район н. п. Клюси зафіксовано 3 прильоти, ймовірно, зі 120-мм міномету.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.