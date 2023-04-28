Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.

"Станом на 15:00 28 квітня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області ще шість разів. Застосовували міномети та ракети з гелікоптера", - наголосили у відомстві.

З 10:20 до 11:00 було три приходи з міномета 120 мм у район Єліного.

Близько 11:03 нарахували чотири прильоти ракет із гелікоптера поблизу Леонівки, ще два - по Костобоброву.

З 12:00 до 12:05 росіяни тричі поцілили з міномета 120 мм по району Вільної Слободи.

З 11:50 до 13:10 нарахували 13 прильотів із міномета 120 мм поблизу Галаганівки.

З 13:10 до 13:30 зафіксували чотири приходи з міномета 120 мм біля Леонівки.

З 13:40 до 14:05 було 11 приходів із міномета 120 мм по Бучках.

Повідомлення про втрати серед місцевих і пошкодження цивільної інфраструктури не надходили.