Били з мінометів і гелікоптера: росіяни вдень обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Удень 28 квітня росіяни шість разів гатили по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, випустивши 40 снарядів
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у телеграмі.
"Станом на 15:00 28 квітня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області ще шість разів. Застосовували міномети та ракети з гелікоптера", - наголосили у відомстві.
З 10:20 до 11:00 було три приходи з міномета 120 мм у район Єліного.
Близько 11:03 нарахували чотири прильоти ракет із гелікоптера поблизу Леонівки, ще два - по Костобоброву.
З 12:00 до 12:05 росіяни тричі поцілили з міномета 120 мм по району Вільної Слободи.
З 11:50 до 13:10 нарахували 13 прильотів із міномета 120 мм поблизу Галаганівки.
З 13:10 до 13:30 зафіксували чотири приходи з міномета 120 мм біля Леонівки.
З 13:40 до 14:05 було 11 приходів із міномета 120 мм по Бучках.
Повідомлення про втрати серед місцевих і пошкодження цивільної інфраструктури не надходили.
- 27 квітня росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини, випустивши вісім мінометних снарядів.
- 28 квітня вони завдали авіаудару по Семенівці на Чернігівщині, унаслідок чого постраждало підприємство.
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