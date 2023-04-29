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Війна з Росією: хроніка
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Працювали за рублі. СБУ затримала 6 організаторів псевдореферндумів на Луганщині те Херсонщині

29 квітня, 2023 субота
12:35
Війна з Росією на фото: затримання

Служба безпеки України затримала шістьох людей, причетних до проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях Луганської та Херсонської областей

Про це інформує СБУ.

Затримані з початку повномасштабного вторгнення добровільно перейшли на бік Росії. Вони запропонували їм свою допомогу у проведені фейкових референдумів.

Так у результаті стабілізаційних заходів на Херсонщині було викрито і затримано п'ятьох колаборанток. Вони є мешканками Бериславського та Херсонського районів області, що під час окупації регіону ввійшли до складу так званих виборчих дільниць.

Колаборантки погодилися на співпрацю із загарбниками за "винагороду" у вигляді рублів. У супроводі російських військових вони обходили будинки місцевих мешканців і змушували їх "голосувати" за незаконне приєднання області до складу Росії.

Одну з колаборанток було затримано на Луганщині. Вона виявилася мешканкою Старобільського району. Під час співпраці з ворогом зловмисниця організовувала "референдум" як "член територіальної виборчої комісії". Вона складала списки "виборців", видавала "бюлетені" та готувала "протокол голосування".

У квітні цього року жінка виїхала з тимчасово окупованої на підконтрольну Україні територію із наміром отримати соціальні виплати. Потім вона планувала повернутися назад, але правоохоронці своєчасно ідентифікували її та затримали.

Усім фігуранткам повідомлено про підозри за:

  • ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Трьом з них уже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

  • 28 квітня за матеріалами СБУ до 15 років тюрми засудили "віцемера Тореза", яка займалась депортацією українців до Сибіру
СБУ
Луганщина
Херсонщина
колаборанти
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