Працювали за рублі. СБУ затримала 6 організаторів псевдореферндумів на Луганщині те Херсонщині
Служба безпеки України затримала шістьох людей, причетних до проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях Луганської та Херсонської областей
Про це інформує СБУ.
Затримані з початку повномасштабного вторгнення добровільно перейшли на бік Росії. Вони запропонували їм свою допомогу у проведені фейкових референдумів.
Так у результаті стабілізаційних заходів на Херсонщині було викрито і затримано п'ятьох колаборанток. Вони є мешканками Бериславського та Херсонського районів області, що під час окупації регіону ввійшли до складу так званих виборчих дільниць.
Колаборантки погодилися на співпрацю із загарбниками за "винагороду" у вигляді рублів. У супроводі російських військових вони обходили будинки місцевих мешканців і змушували їх "голосувати" за незаконне приєднання області до складу Росії.
Одну з колаборанток було затримано на Луганщині. Вона виявилася мешканкою Старобільського району. Під час співпраці з ворогом зловмисниця організовувала "референдум" як "член територіальної виборчої комісії". Вона складала списки "виборців", видавала "бюлетені" та готувала "протокол голосування".
У квітні цього року жінка виїхала з тимчасово окупованої на підконтрольну Україні територію із наміром отримати соціальні виплати. Потім вона планувала повернутися назад, але правоохоронці своєчасно ідентифікували її та затримали.
Усім фігуранткам повідомлено про підозри за:
- ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
Трьом з них уже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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