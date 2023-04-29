Про це у вечірньому зверненні розповів президент України.

"Сьогодні відбулася знакова інвестиційна подія для України – перша велика інвестиція в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Обсяг інвестиції – 250 млн доларів, і це лише старт відповідного пакету. Саме зараз, коли ми ще боремося з російським терором, великий світовий бізнес не лише вірить у нашу перемогу, але й підтверджує цю віру своїми багатомільйонними інвестиціями, конкретикою", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Як заявили у пресслужбі компанії, Horizon Capital та група інвесторів увійшли в історію як перший та найбільший фонд, зібраний для України з початку повномасштабного вторгнення. У її керівництві відзначили, що 28 квітня інвестиційна компанія залучила $254 млн, перевищивши свій цільовий розмір у $250 млн.

Новий фонд планує інвестувати капітал у компанії підприємців-візіонерів в Україні та Молдові.

Horizon Capital - велика інвестиційна компанія, що управляє шістьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,4 млрд, серед яких також WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн) та EEGF III ($200 млн), а також HCGF II ($258,3 млн). Кошти вказаних фондів було інвестовано у більш ніж 160 компаній, у яких працевлаштовано понад 77 тис. осіб, в Україні та Молдові.