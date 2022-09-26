Про це він заявив у вечірньому зверненні у понеділок, 26 вересня.

"Провів нараду з головою нашого Уряду, Денисом Шмигалем. Підбили підсумки нашої міжнародної активності у вересні, результати контактів з партнерами. Як би не було складно, держава виконує всі свої соціальні зобовʼязання", - сказав він.

Також Зеленський повідомив, що держава зараз активно працює в рамках Fast Recovery, повертаючи нормальне життя на звільнену від окупантів територію.

"Взяв участь у запуску спеціального інвестфонду для підтримки наших українських підприємців і експортно-орієнтованих компаній. До фонду вже залучено 125 мільйонів доларів, і сума буде подвоєна", - заявив президент.

Стало відомо, що фонд Horizon Capital Growth проінвестували найбільш респектабельні західні фонди, банки та інституції.

"Я дякую усім, хто підготував і здійснив цей інвестиційний проєкт. І вважаю, що він може стати особливим сигналом для інвесторів – сигналом про те, що вкладатися в українську економіку можна і треба вже зараз, коли ми стали на шлях до нашої перемоги", - подякував Зеленський.

26 вересня речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров уточнив, що президент в інтерв'ю CBS заявив, що Україна отримала від США згоду на передачу NASAMS, а не самі системи ППО.

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