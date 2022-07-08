В Україну прибув байрактар, кошти на який збирали литовці

Про це повідомив заступник голови ОП, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга.

"Литовський байрактар Vanagas вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить – не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні"!, – написав Сибіга у Twitter.

6 липня стало відомо, що Литва виділить Національному банку України додаткові €10 млн на проведення термінових відновлювальних робіт.

7 липня Литва відправила Україні байрактар.

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