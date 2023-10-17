В Україну вдалося повернути ще одну дитину, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Україні вдалося повернути ще одну дитину. Хлопчик вже може обійняти своїх рідних", - написав він.

Зазначається, що повернення дитини здійснювалося в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: Дмитро Лубінець / телеграм

Водночас технічним супроводом займалися працівники офісу омбудсмана. Повернення відбулося у рамках роботи координаційного штабу під керівництвом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Працюємо далі. Невдовзі очікуємо позитивних результатів!", - наголосив Лубінець.