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В Україну вдалося повернути ще одну дитину, - Лубінець

17 жовтня, 2023 вiвторок
20:47
Суспільство В Україну повернули ще одну дитину

У вівторок, 17 жовтня, Україні вдалося повернути додому ще одну дитину в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA. Хлопчика вже передали рідним

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Україні вдалося повернути ще одну дитину. Хлопчик вже може обійняти своїх рідних", - написав він.

Зазначається, що повернення дитини здійснювалося в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. 

В Україну повернули ще одну дитину

Фото: Дмитро Лубінець / телеграм

Водночас технічним супроводом займалися працівники офісу омбудсмана. Повернення відбулося у рамках роботи координаційного штабу під керівництвом керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

"Працюємо далі. Невдовзі очікуємо позитивних результатів!", - наголосив Лубінець.

  • Також днем раніше Україна повернула додому трьох хлопчиків та 17-річну дівчину, яких під час повномасштабного вторгнення незаконно депортували росіяни.
Україна
Війна з Росією
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