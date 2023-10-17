В Україну вдалося повернути ще одну дитину, - Лубінець
У вівторок, 17 жовтня, Україні вдалося повернути додому ще одну дитину в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA. Хлопчика вже передали рідним
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Україні вдалося повернути ще одну дитину. Хлопчик вже може обійняти своїх рідних", - написав він.
Зазначається, що повернення дитини здійснювалося в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським.
Фото: Дмитро Лубінець / телеграм
Водночас технічним супроводом займалися працівники офісу омбудсмана. Повернення відбулося у рамках роботи координаційного штабу під керівництвом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Працюємо далі. Невдовзі очікуємо позитивних результатів!", - наголосив Лубінець.
- Також днем раніше Україна повернула додому трьох хлопчиків та 17-річну дівчину, яких під час повномасштабного вторгнення незаконно депортували росіяни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.14
- EUR Купівля 39.52Продаж 40.62
- Актуальне
- Важливе