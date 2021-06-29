В Україну йдуть дощі з грозами, - прогноз від синоптика Наталки Діденко

Про це синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"У середу поблизу західних областей України розляжеться лінія збіжності, зона зустрічі повітряних потоків. Лінія збіжності - це лінія повітряних потоків, які сходяться чи вливаються або в одну точку, або в одну лінію. Ще кажуть на таке - конвергенція. Вздовж таких ліній часто збираються хмари Cumulonimbus або, по-людськи, купчасто-дощові", - повідомила вона.

За словами пані Діденко, саме в таких місцях ллють дощі та гримлять грози із різними супутними явищами типу шквалів, граду і навіть часом смерчів.

Відтак, 30-го червня, в завершальний день дебютного літнього місяця, короткочасні дощі з грозами очікуються у західних областях України.

Ввечері опади посиляться і поширяться на Вінниччину, Житомирщину, Кропивницький з районами, Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. Ввечері.

Також грозові дощі пройдуть завтра вдень на північному сході України.

Регіони, які не потрапили у цей перелік перебуватимуть у сухій погоді.

Температура повітря протягом дня у більшості областей України коливатиметься в межах +25°C...+30°C.

У Києві 30-го червня дощу не буде, вдень очікується близько +28°C.

Синоптик зазначила, що липень в Україні почнеться теплою погодою із періодичними грозовими дощами.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb