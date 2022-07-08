Про це інформує Верховна Рада України.



За словами Корнієнка, Жерар Ларше поспілкувався з нинішніми очільниками громад Бучі і Бородянки, аби краще та глибше зрозуміти проблеми, перед якими постало передмістя Києва після російської окупації.



Жерар Ларше також заявив, що після візиту на Київщину члени делегації "не їдуть звідси такими, як сюди приїхали, бо побачене надзвичайно вразило".



Він наголосив, що важливо, аби представники та керівництво РФ понесли відповідальність за скоєні злочини.



"Неможливо бути постійним членом Ради безпеки ООН, але водночас робити так, аби жодна з тих цінностей, на яких ґрунтується сучасний світовий порядок, не була дотримана, як це сталося у Бучі. Ми маємо надавати Україні більшу підтримку у військовій сфері", — підкреслив Ларше.