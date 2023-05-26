В Укрзалізниці пообіцяли, що в половині вагонів улітку працюватимуть кондиціонери
До 1 червня половину вагонів Укрзалізниці буде обладнано системами кондиціонування. Нині завершується підготовка рухомого складу до літнього сезону
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Укрзалізниця майже завершила підготовку вагонів до літнього сезону перевезень. З 2151 вагонів активного літнього парку зараз ми вже підготували 1902 вагони, з них — 1064 вагони з кондиціонуванням", - ідеться в повідомленні.
Нині залізничники проводять продув системи вентиляції вагонів, очистку повітряних фільтрів вагонів, розконсервування та дозаправлення системи кондиціонування повітря, розконсервування вікон після зимового періоду та інші роботи, які буде завершено до 31 травня.
В УЗ нагадали, що обирати квитки у вагон із кондиціонуванням можна у застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті та в чат-боті. Біля кожного вагону є відповідна позначка, яка допоможе зорієнтуватись під час купівлі квитків.
- Раніше стало відомо, що Укрзалізниця запровадить жіночі купе в межах пілотного проєкту.
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