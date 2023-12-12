В уряді Німеччини прокоментували рішення МОК щодо участі спортсменів з РФ в Олімпіаді

Про це заявив Мехмет Ата, представник пресслужби МВС Німеччини (у віданні цього міністерства перебувають і питання спорту), пише Укрінформ.

Він констатував, що Росія продовжує вести злочинну війну проти України, щодня вбиваючи невинних людей.

"Путінські палії війни в жодному разі не повинні мати змогу використовувати Олімпіаду для своєї пропаганди", - сказав Ата.

За його словами, МОК і відповідні федерації мають подбати, щоб до змагань не були допущені російські та білоруські спортсмени, котрі в будь-який спосіб підтримують війну або пов’язані з керівництвом і військовими структурами РФ.

МОК несе відповідальність за ухвалене ним рішення, наголосив представник пресслужби МВС.

На зимовій Олімпіаді 2022 року в Китаї серед 212 спортсменів з РФ 34 належали до військових клубів.