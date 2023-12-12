В уряді Німеччини прокоментували рішення МОК щодо участі спортсменів з РФ в Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет, який вирішив допустити спортсменів з РФ і Білорусі до Олімпіади у Парижі, має подбати, аби на змагання не потрапили ті з них, хто підтримує війну проти України
Про це заявив Мехмет Ата, представник пресслужби МВС Німеччини (у віданні цього міністерства перебувають і питання спорту), пише Укрінформ.
Він констатував, що Росія продовжує вести злочинну війну проти України, щодня вбиваючи невинних людей.
"Путінські палії війни в жодному разі не повинні мати змогу використовувати Олімпіаду для своєї пропаганди", - сказав Ата.
За його словами, МОК і відповідні федерації мають подбати, щоб до змагань не були допущені російські та білоруські спортсмени, котрі в будь-який спосіб підтримують війну або пов’язані з керівництвом і військовими структурами РФ.
МОК несе відповідальність за ухвалене ним рішення, наголосив представник пресслужби МВС.
На зимовій Олімпіаді 2022 року в Китаї серед 212 спортсменів з РФ 34 належали до військових клубів.
- 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі.
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