В уряді планують з'єднати Київ та Ірпінь тролейбусною лінією
В уряді працюють над розробкою проєкту будівництва тролейбусної лінії між Ірпенем та Києвом
Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава, передає міськрада Ірпеня.
За його словами, профільне відомство працює над тим, щоб зробити проєкт і побудувати тролейбусну лінію з Ірпеня до станції метро "Академмістечко".
"[Будівництво тролейбусної лінії] зробить Ірпінь та Бучу ще ближчими до Києва", – сказав Кава.
Він додав, що залізничні вокзали та інша інфраструктура, які відновлюватимуть після значних руйнувань, відповідатимуть європейським стандартам та будуть інклюзивними.
Наразі між Ірпенем та Києвом курсує електричка, а також маршрутки приватних перевізників.
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