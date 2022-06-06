Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава, передає міськрада Ірпеня.

За його словами, профільне відомство працює над тим, щоб зробити проєкт і побудувати тролейбусну лінію з Ірпеня до станції метро "Академмістечко".

"[Будівництво тролейбусної лінії] зробить Ірпінь та Бучу ще ближчими до Києва", – сказав Кава.

Він додав, що залізничні вокзали та інша інфраструктура, які відновлюватимуть після значних руйнувань, відповідатимуть європейським стандартам та будуть інклюзивними.

Наразі між Ірпенем та Києвом курсує електричка, а також маршрутки приватних перевізників.