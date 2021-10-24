В Узбекистані проходять президентські вибори

На цю посаду претендують п'ять кандидатів: Нарзулла Обломурадов (Екологічна партія), Бахром Абдухалімов ("Адолат"), Шавкат Мірзіяєв (УзЛіДеП), Максуда Варісова (НДПУ) і Алішер Кадиров ("Міллі тікланіш"), передає Еспресо.TV.



Шавкат Мірзійоєв, чинний глава держави і кандидат в президенти від Ліберально-демократичної партії Узбекистану (УзЛіДеп), проголосував на виборах на 59-ій виборчій дільниці в Мірзо-Улугбекському районі Ташкента, повідомляє Радіо Озодлік.



Як наголошує радіостанція, на деяких виборчих дільницях столиці не раді фотографам. Крім того, на ділянці №357 були помічені бажаючі проголосувати з декількома паспортами. Члени виборчої комісії їм цього не дозволили.



Сьогоднішні вибори, не рахуючи непрямих президентських виборів 1990 року в Узбецькій РСР, стануть шостими за рахунком прямими президентськими виборами в історії країни.





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