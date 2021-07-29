В Ужгороді встановили перші дві криті велопарковки
На площі Поштовій та вулиці Тиводара Легоцького встановили дві криті велосипедні парковки
Про це повідомляє мер міста Богдан Андріїв на своїй сторінці у Facebook.
"Їх встановили завдяки проєкту «SUMCITYNET: міста за покращення доступності і кліматично-сталу міську мобільність» на кошти Європейського Союзу та співфінансування Ужгородської міської ради", - пише мер міста.
Також повідомляється, що крім велопарковок ще зроблять 5 піднятих пішохідних переходів, 20 понижень тротуарів у місцях пішохідних переходів для осіб з обмеженою мобільністю. Крім того, планують реконструювати 5 пішохідних переходів та облаштують їх тактильними направляючими лініями для людей, які мають порушення зору.
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