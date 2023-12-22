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В яких кольорах варто прикрашати ялинку на Новий рік 2024?

22 грудня, 2023 п'ятниця
18:00
Суспільство Декорування ялинки

Поважаючи символіку року Зеленого Дерев'яного Дракона, вибір кольорів та декору для святкової ялинки стає важливим елементом новорічного оформлення

Цьогорічна тема відображає природу, мудрість та гармонію, тому правильний вибір кольорів може створити атмосферу затишку та відповідати енергетиці символу року. Розгляньмо, які кольори будуть ідеальними для створення унікального оформлення ялинки у 2024 році, а також, якими іграшками варто доповнити святкове дерево.

Які кольори ялинкових іграшок варто використовувати?

У рік Зеленого Дерев'яного Дракона, колір ялинкових іграшок може відображати символіку та енергію цього знаку. Зелений є ключовим, оскільки дракон зв'язаний з елементом дерева. Всі відтінки цього кольору символізують здоров'я, природу, свіжість, ріст та гармонію. Тому сміливо можете обирати для декору нефритовий, трав'яний, оливковий та інші відтінки.

Золото є атрибутом, що пов'язаний з символікою покровителя наступного року - Дракона. Символізує багатство, успіх та процвітання. Цей колір може додає розкоші та елегантності до загального вигляду ялинки. Крім іграшок, доцільно використовувати золоті гірлянди, мініатюрні кульки, бантики та інше.

Фото: Pinterest

Сріблястий колір привносить певну магію, таємничість та чарівність. Він може викликати відчуття драконівської енергії, магічних та казкових подій. Сріблясті ліхтарики, гірлянди або іграшки додадуть ялинці атмосферу містицизму та таємничості, доповнюючи символіку цього року.

Золото й срібло можуть підкреслити важливість цінностей, що притаманні дракону, таких як мудрість та багатство. Однак, ці елементи виглядають на ялинці дуже яскраво. Щоб не перенаситити, краще розбавляти їх більш спокійними, приглушеними тонами.

Фото: Pinterest

Червоний колір асоціюється з енергією, силою, амбіціями та пристрастю. Може принести в дім енергію, силу та привітність. В контексті символіки дракона, червоний вважається особливо важливим, оскільки він традиційно пов'язаний зі святкуванням Нового року в китайській культурі.

Фото: Pinterest

Також при декоруванні ялинки можна використовувати природні відтінки, включати коричневі, бежеві або фіолетові відтінки. Не забувайте, що оптимальним буде комбінувати 2-3 відтінки для прикрашання новорічного дерева. Краще обрати лише один насичений тон, а інші кольори обрати більш приглушені.

Кольори, які не підходять для прикрашання ялинки у рік Дракона

Зелений Дерев'яний Дракон, як символ нового року, має асоціації з енергією живого, природного, тому зазвичай пов'язується з натхненням, ростом, творчістю і пристрастю. Під час прикрашання ялинки для цього символу, краще уникати сірих, чорних чи темних відтінків, оскільки вони можуть викликати відчуття суму або пригніченості. Тому, досить цікаві чорні новорічні прикраси краще відкласти в дальню шухляду.

У стародавніх  віруваннях Дерев'яний Дракон є символом чистоти та природи, обирайте світлі й живі кольори: зелений, жовтий, червоний, білий, бежевий, а також відтінки природи, такі як коричневий (але не темні відтінки) чи трав'янистий. Ці кольори підкреслять енергію і властивості Дракона, створюючи більш сприятливу, живу атмосферу.

Крім того, варто стриматися від використання кислотних відтінків, вони можуть створити відчуття агресії чи напруги, які не властиві цьому символу. 

Декорування ялинки на 2024 рік

Кожен зі способів декорування ялинки має свій особливий шарм і може створити унікальну атмосферу. Звісно, ви можете прикрасити "зелену красуню" довільним чином, це буде виглядати природно та невимушено. Однак, ви також можете використати один із зазначених нижче методів:

  • Кільцевий метод. Розміщення великих іграшок у нижній частині ялинки з поступовим зменшенням діаметра кульок до дрібних у верхній частині. Це допоможе створити гармонійну композицію, а для більшої ефектності, можете кільцями обвести гірлянду.
  • Спіральний метод. Цей спосіб дозволяє створити унікальний ефект глибини, якщо розміщувати іграшки та гірлянду по спіралі від верхівки до низу, чергуючи вибрані кольори. Це дає можливість краще виділити іграшки, забезпечуючи більше простору кожній з них і роблячи прикраси більш помітними.
  • Вертикальний метод. Розміщення гірлянд та стрічок вертикально, а іграшок між ними, сприятиме створенню більш елегантного та естетичного вигляду ялинки. Бантики різного розміру будуть доречними кінцевими штрихами.

Також, цьогоріч буде актуальним використання тонкої гірлянди під назвою "крапля роси". Цей спосіб досить кропіткий та довгий, але результат того вартий. Для цього вам необхідно придбати дуже довгу гірлянду або декілька, та обгорнути нею кожну гілочку ялинки. Використовувати додаткові елементи чи іграшки не потрібно. Такий метод надає просто казковий ефект, а новорічна красуня набуває магічного зовнішнього вигляду. Кожна гілочка мерехтить та виблискує світло, створюючи святкову ауру й особливу атмосферу вдома чи в будь-якому іншому приміщенні.

Фото: Aliexpress

Звісно ви маєте обирати той метод, який вам найбільше до вподоби, оскільки головне, щоб ви та родина отримали задоволення від процесу, а результат декорування ялинки радував вас протягом всіх свят.

Атрибути, які варто додати до ялинки, щоб порадувати Зеленого Дерев'яного Дракона

Згідно з віруваннями, які пов'язані з китайським зодіаком, щоб задобрити Зеленого Дерев'яного Дракона, під ялинку можна покласти різноманітні предмети, які символізують здоров'я, щастя та достаток:

  • Фрукти - символізують здоров'я та плодючість. Мандарини, які є символом багатства, часто використовуються в цей період.
  • Рослини або квіти можуть оживити простір і символізують природу, новий початок та життєву енергію.
  • Декоративні предмети. Фігурки драконів, вироби з природних матеріалів або дерева, які асоціюються з драконом, можуть викликати позитивні емоції.

Важливим атрибутом у 2024 році є дерево, тому ви можете використати для декорування ялинки різні дерев'яні прикраси. Доречним буде додати до звичних ялинкових іграшок символи процвітання та добробуту: червоні конверти з грошима, золоті монети та інші атрибути з китайської культури для створення святкового настрою.

Всі ці предмети слугуватимуть як символи фінансової стабільності, відображатимуть побажання здоров'я, щастя та процвітання на наступний рік.

Фото: Колаж Еspreso TV


 
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