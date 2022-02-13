В країнах Закавказзя стався землетрус силою 6,2 бали

Про це із посиланням на Перший канал ТБ Грузії передає Еспресо.TV.



Магнітуда землетрусу склала 6,2 балів.



Поштовхи було зафіксовано о 22:25 за грузинським часом (o 20:25) за Києвом.



Епіцентр знаходився біля грузинського села Самеба, що на кордоні з Вірменією.