В країнах Закавказзя стався землетрус силою 6,2 бали
Ввечері в неділю, 13 лютого 2022 року, у Грузії, Вірменії та Азербайджані було відчутно підземні поштовхи. Особливо в Грузії
Про це із посиланням на Перший канал ТБ Грузії передає Еспресо.TV.
Магнітуда землетрусу склала 6,2 балів.
Поштовхи було зафіксовано о 22:25 за грузинським часом (o 20:25) за Києвом.
Епіцентр знаходився біля грузинського села Самеба, що на кордоні з Вірменією.
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